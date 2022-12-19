Врач рассказал, что делает баню смертельно опасной

Комбинация "баня + алкоголь" может быть очень опасна для сердца и сосудов. Для людей с некоторыми заболеваниями совмещение двух этих элементов отдыха может даже обернуться отёком лёгких. О том, почему не следует совмещать пар и спиртное, Лайфу рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

"Очень опасно употребление алкоголя для сосудов, для сердца, потому что вот эта токсичность алкогольная — она при бане и сауне становится чрезмерно токсичной. Слишком большая нагрузка на сердце, оно и так работает в учащённом ритме, да ещё и перегрев большой", — рассказал Звонков.

По его словам, при перегреве организм обильно выделяет пот, однако во время застолья вода уходит на расщепление спирта. При этом после бани можно принять контрастную "ванну" в сугробе снега, но не злоупотреблять, добавил специалист.

Кроме того, Звонков рассказал, кому не стоит засиживаться в бане по состоянию здоровья. По его словам, перегрев может быть вреден для людей с больными сосудами. Также с осторожностью париться стоит диабетикам, людям с проблемами щитовидной железы, с различными онкологическими заболеваниями, с хроническими системными заболеваниями, включая ревматизм и ревматоидный артрит.

"И учтите, что сердечные заболевания разные бывают. С пороком сердца, например, после бани не исключён отёк лёгких даже. Из-за учащения сердцебиения человек может начать задыхаться. Человек-то физически ничего не делает, но сердце работает, кровь идёт и начинает застаиваться в малом кругу. Можно даже потерять сознание", — предупредил он, добавив, что таким людям стоит заходить в баню, когда та немного остыла.