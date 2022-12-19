Роулинг предложила хейтерам Hogwarts Legacy сжечь всё связанное с "Гарри Поттером"
Британская писательница Джоан Роулинг предложила хейтерам, призывающим бойкотировать игру Hogwarts Legacy по мотивам "Гарри Поттера", сжечь также книги и фильмы о мальчике-волшебнике.
"Истинно праведные пусть сожгут не только свои книги и фильмы, но и местную библиотеку, всё, на чём есть сова, и ещё своих домашних собак", — написала она в Twitter.
К слову, писательница не имеет отношения к разработке игры, выход которой намечен на 10 февраля. Хотя она автор эпопеи про Гарри Поттера, создатели не стали с ней консультироваться. Роулинг давно приходится отбиваться от хейтеров из-за того, что её когда-то уличи в гомофобии.
Ранее британский актёр Рэйф Файнс, сыгравший роль Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере, назвал отвратительными и ужасными нападки на писательницу Джоан Роулинг, которую окрестили трансофобом из-за её слов о трансгендерах.
ТАСС / EPA / NEIL HALL