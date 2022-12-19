Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 декабря, 11:55

Роулинг предложила хейтерам Hogwarts Legacy сжечь всё связанное с "Гарри Поттером"

Британская писательница Джоан Роулинг предложила хейтерам, призывающим бойкотировать игру Hogwarts Legacy по мотивам "Гарри Поттера", сжечь также книги и фильмы о мальчике-волшебнике.

"Истинно праведные пусть сожгут не только свои книги и фильмы, но и местную библиотеку, всё, на чём есть сова, и ещё своих домашних собак", — написала она в Twitter.

К слову, писательница не имеет отношения к разработке игры, выход которой намечен на 10 февраля. Хотя она автор эпопеи про Гарри Поттера, создатели не стали с ней консультироваться. Роулинг давно приходится отбиваться от хейтеров из-за того, что её когда-то уличи в гомофобии.

В Warner Bros. заявили, что хотят больше фильмов о Гарри Поттере

В Warner Bros. заявили, что хотят больше фильмов о Гарри Поттере

Ранее британский актёр Рэйф Файнс, сыгравший роль Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере, назвал отвратительными и ужасными нападки на писательницу Джоан Роулинг, которую окрестили трансофобом из-за её слов о трансгендерах.

Обложка ©

ТАСС / EPA / NEIL HALL

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров