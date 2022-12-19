Российский арбитр назвал ошибкой гол Месси в ворота Франции в финале ЧМ

"В финале ЧМ забыли про базовые правила футбола. Да вообще на ЧМ про них говорить не приходится… На поле во время второго года Месси было 13 человек — это, конечно, нарушение. Гол Месси нельзя было засчитывать, но это не вина Марциняка, а вопрос к VAR и резервному. Они должны были сказать, что гол Месси нужно было отменять", — сказал Федотов.