Российский арбитр назвал ошибкой гол Месси в ворота Франции в финале ЧМ
Арбитр Федотов счёл, что гол Месси в ворота Франции в финале ЧМ был засчитан с нарушениями
Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов считает, что нельзя было засчитывать гол нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в ворота команды Франции в дополнительное время финального матча ЧМ 2022 года в Катаре. Его слова приводит "Чемпионат".
"В финале ЧМ забыли про базовые правила футбола. Да вообще на ЧМ про них говорить не приходится… На поле во время второго года Месси было 13 человек — это, конечно, нарушение. Гол Месси нельзя было засчитывать, но это не вина Марциняка, а вопрос к VAR и резервному. Они должны были сказать, что гол Месси нужно было отменять", — сказал Федотов.
Он пояснил, что на 108-й минуте встречи на поле выбежали двое запасных игроков аргентинской команды, а в это время Месси уже бил по воротам. Именно этот гол сделал сборную лидером в дополнительное время.
Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре.
ТАСС / Сергей Бобылев