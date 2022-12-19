Нарколог раскрыл, чем опасно похмелье для перенёсших ковид

Похмельный синдром способствует осложнениям в организме и тромбообразованию плюс повышает свёртываемость крови, что является дополнительным фактором риска, особенно для людей, перенёсших коронавирус. Также алкоголь, безусловно, является средством, которое снижает иммунитет. Об этом Лайфу рассказал врач-нарколог Евгений Рысин.

"Коронавирус в некоторых аспектах его действия напоминает ВИЧ. Иммунитет — это два направления деятельности организма: клеточный, то есть ответ клеток на внедрение инфекции, и гуморальный иммунитет, который обеспечивается на биохимическом уровне. После перенесённого коронавируса страдают оба компонента. Алкоголь не является лечебным фактором", — пояснил Рысин.

Нарколог констатировал, что контакт с алкоголем у россиян во время новогодних праздников так или иначе будет. В связи с этим он порекомендовал употреблять спиртное с большой осторожностью, и особенно это касается людей, которые перенесли CoViD-19.

"В целом иммунная система на алкоголь реагирует достаточно плохо, а у людей, переболевших ковидом, иммунитет более ослабленный, поэтому дополнительная нагрузка в виде алкоголя — это достаточно опасно", — заключил Евгений Рысин.