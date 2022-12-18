В России за сутки зафиксировано 7222 случая ковида
В России за последние сутки количество подтверждённых случаев ковида возросло на 7222, из-за болезни умер 51 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
"Госпитализировано 782 человека — на 38,2% меньше по сравнению с 17 декабря; выписано в связи с выздоровлением 6338 человек — на 12,8% меньше по сравнению с 17 декабря", — отмечается в тексте.
Днём ранее сообщалось, что за сутки в России зафиксирован 7531 случай заражения коронавирусной инфекцией. На 17 декабря число госпитализированных увеличилось на 1266 человек, а летальных исходов за сутки было зафиксировано 58. Всего с начала пандемии 21 716 074 человека заразились ковидом и 393 000 скончались.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв