В России за сутки зафиксировано 7222 случая ковида

В России за последние сутки количество подтверждённых случаев ковида возросло на 7222, из-за болезни умер 51 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

"Госпитализировано 782 человека — на 38,2% меньше по сравнению с 17 декабря; выписано в связи с выздоровлением 6338 человек — на 12,8% меньше по сравнению с 17 декабря", — отмечается в тексте.