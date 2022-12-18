Беременная россиянка с ОРВИ попала в больницу и умерла спустя считаные часы

В родовом отделении челябинской больницы скончалась 26-летняя мама двоих детей, находящаяся на 38-й неделе беременности. Девушка почувствовала недомогание и обратилась в медучреждение, но спасти её и малыша, к сожалению, не удалось, пишет портал 74.ru.

Родственники Дарьи — погибшей девушки — рассказали, что днём 16 декабря ей стало плохо: у неё поднялась температура и появилась тошнота. Её доставили в больницу и оставили там под наблюдением, сообщили, что с ней и малышом всё хорошо. Однако вечером она перестала отвечать на звонки — близкие посчитали, что она рожает. В 21:00 родным сообщили страшную новость о гибели беременной. Позднее стало известно, что малыша также нет в живых.

Врачи сообщили матери Дарьи, что у девушки оторвался тромб. Позже они уточнили, что также произошло кровоизлияние во все органы. Врачи утверждают, что в данной ситуации они были бессильны и сделали всё, что только могли, призналась убитая горем женщина. Однако в Минздраве региона рассказали, что челябинка умерла от осложнений, а также от ОРВИ. Мать погибшей считает, что в данной ситуации имеет место быть врачебная халатность, и написала заявление в Следственный комитет.

"Зарегистрирован случай летального исхода пациентки 26 лет по клиническим данным, связанный с развитием внезапного неуправляемого осложнения беременности. Были приняты все исчерпывающие меры, медицинская помощь оказывалась в полном объёме, лечение проводилось в соответствии с диагностированным осложнением и сопутствующей ОРВИ", — сообщили в Минздраве.