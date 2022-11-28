В Красноярске взяли под стражу ревнивца, истязавшего беременную девушку

Жителя Красноярска, которого подозревают в истязаниях беременной девушки, взяли под стражу. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю.

"Сегодня судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в Следкоме.

Как ранее писал Лайф, житель Красноярска жестоко избил, побрил налысо и облил зелёнкой свою беременную подругу. Причиной нападения стали подозрения абьюзера о неверности возлюбленной. Пострадавшая находится уже на четвёртом месяце беременности, а также воспитывает маленького ребёнка. Позже правоохранители задержали неадекватного ревнивца. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что мужчина неоднократно применял в отношении девушки физическую силу, зная о её беременности.