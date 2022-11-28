Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 ноября, 08:23

В Красноярске взяли под стражу ревнивца, истязавшего беременную девушку

Жителя Красноярска, которого подозревают в истязаниях беременной девушки, взяли под стражу. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю.

"Сегодня судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в Следкоме.

Бастрыкин поставил на контроль дело об истязании беременной девушки из Красноярска

Бастрыкин поставил на контроль дело об истязании беременной девушки из Красноярска

Как ранее писал Лайф, житель Красноярска жестоко избил, побрил налысо и облил зелёнкой свою беременную подругу. Причиной нападения стали подозрения абьюзера о неверности возлюбленной. Пострадавшая находится уже на четвёртом месяце беременности, а также воспитывает маленького ребёнка. Позже правоохранители задержали неадекватного ревнивца. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что мужчина неоднократно применял в отношении девушки физическую силу, зная о её беременности.

Обложка ©

ГУ МВД России по Красноярскому краю

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров