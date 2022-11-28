Врач назвала симптомы, при которых лучше не откладывать обращение к специалисту

Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu назвала в беседе с Лайфом симптомы, требующие немедленного обращения к специалисту. По её словам, эти факторы могут говорить о серьёзных проблемах, которые следует оперативно решить.

К этим симптомам относятся: проблемы с дыханием;

нарушения речи;

тошнота, рвота, диарея более суток;

температура выше 38 градусов в течение трёх-пяти дней;

нарушение ритма сердца или боли в данной области.

Зяблова подчеркнула, что боли в разных местах являются веской причиной для обращения к врачу. Они могут быть острыми или слабыми, но длительными. И не стоит игнорировать те боли, которые трудно объяснить, например, связанные с хроническим заболеванием суставов или позвоночника.

Специалист причислила к поводам обратиться к врачу любые жалобы на самочувствие, длящиеся уже несколько дней. Речь идёт и о травмах, которые сопровождаются нарушением функции конечности, в том числе при наличии кровотечения. Чтобы предупредить развитие заболевания и заранее его выявить, следует проводить регулярный профилактический осмотр и проходить диспансеризацию, подчеркнула Зяблова.

Если пациент сомневается, необходим ли очный приём и какой специалист нужен, то можно обратиться к врачу онлайн и задать все вопросы дистанционно. В таком случае доктор составит план лечения или расскажет, что следует сделать в конкретной ситуации.