Врач назвала симптомы, при которых лучше не откладывать обращение к специалисту
Врач Зяблова: При тошноте и проблемах с дыханием нужно срочно обращаться к специалисту
Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu назвала в беседе с Лайфом симптомы, требующие немедленного обращения к специалисту. По её словам, эти факторы могут говорить о серьёзных проблемах, которые следует оперативно решить.
К этим симптомам относятся:
- проблемы с дыханием;
- нарушения речи;
- тошнота, рвота, диарея более суток;
- температура выше 38 градусов в течение трёх-пяти дней;
- нарушение ритма сердца или боли в данной области.
Зяблова подчеркнула, что боли в разных местах являются веской причиной для обращения к врачу. Они могут быть острыми или слабыми, но длительными. И не стоит игнорировать те боли, которые трудно объяснить, например, связанные с хроническим заболеванием суставов или позвоночника.
Специалист причислила к поводам обратиться к врачу любые жалобы на самочувствие, длящиеся уже несколько дней. Речь идёт и о травмах, которые сопровождаются нарушением функции конечности, в том числе при наличии кровотечения. Чтобы предупредить развитие заболевания и заранее его выявить, следует проводить регулярный профилактический осмотр и проходить диспансеризацию, подчеркнула Зяблова.
Если пациент сомневается, необходим ли очный приём и какой специалист нужен, то можно обратиться к врачу онлайн и задать все вопросы дистанционно. В таком случае доктор составит план лечения или расскажет, что следует сделать в конкретной ситуации.
Ранее невролог Николай Вотчицев рассказал, что в борьбе с болью в спине поможет только регулярная физическая нагрузка, которую должен подобрать грамотный специалист.
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