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28 ноября, 08:21

Врач назвала симптомы, при которых лучше не откладывать обращение к специалисту

Врач Зяблова: При тошноте и проблемах с дыханием нужно срочно обращаться к специалисту

Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu назвала в беседе с Лайфом симптомы, требующие немедленного обращения к специалисту. По её словам, эти факторы могут говорить о серьёзных проблемах, которые следует оперативно решить.

К этим симптомам относятся:

  • проблемы с дыханием;
  • нарушения речи;
  • тошнота, рвота, диарея более суток;
  • температура выше 38 градусов в течение трёх-пяти дней;
  • нарушение ритма сердца или боли в данной области.

Зяблова подчеркнула, что боли в разных местах являются веской причиной для обращения к врачу. Они могут быть острыми или слабыми, но длительными. И не стоит игнорировать те боли, которые трудно объяснить, например, связанные с хроническим заболеванием суставов или позвоночника.

Специалист причислила к поводам обратиться к врачу любые жалобы на самочувствие, длящиеся уже несколько дней. Речь идёт и о травмах, которые сопровождаются нарушением функции конечности, в том числе при наличии кровотечения. Чтобы предупредить развитие заболевания и заранее его выявить, следует проводить регулярный профилактический осмотр и проходить диспансеризацию, подчеркнула Зяблова.

Если пациент сомневается, необходим ли очный приём и какой специалист нужен, то можно обратиться к врачу онлайн и задать все вопросы дистанционно. В таком случае доктор составит план лечения или расскажет, что следует сделать в конкретной ситуации.

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Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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