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28 ноября, 08:07

В России с каждым годом всё меньше выявляют новых носителей ВИЧ

Глава Минздрава Мурашко заявил об уверенном тренде на снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией

<p>Акция добровольного обследования на ВИЧ студентов медицинского колледжа в Раменском. Фото © Агентство "Москва"</p>

Акция добровольного обследования на ВИЧ студентов медицинского колледжа в Раменском. Фото © Агентство "Москва"

Минздрав фиксирует уверенный тренд на ежегодное снижение числа новых больных ВИЧ-инфекцией в России. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ и СПИДа в понедельник.

По словам министра, за прошлый год количество новых зафиксированных случаев заражения в России составило 59 тысяч человек, что на 2% меньше, чем годом ранее. Всего же в России проживает чуть более 850 тысяч граждан с ВИЧ-инфекцией.

"Мы фиксируем уверенный тренд на ежегодное снижение числа новых больных, важно, что ему следуют все субъекты", — приводит слова Мурашко РИА "Новости".

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Марина Калегина

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