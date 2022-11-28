В России с каждым годом всё меньше выявляют новых носителей ВИЧ
Глава Минздрава Мурашко заявил об уверенном тренде на снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией
Акция добровольного обследования на ВИЧ студентов медицинского колледжа в Раменском. Фото © Агентство "Москва"
Минздрав фиксирует уверенный тренд на ежегодное снижение числа новых больных ВИЧ-инфекцией в России. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ и СПИДа в понедельник.
По словам министра, за прошлый год количество новых зафиксированных случаев заражения в России составило 59 тысяч человек, что на 2% меньше, чем годом ранее. Всего же в России проживает чуть более 850 тысяч граждан с ВИЧ-инфекцией.
"Мы фиксируем уверенный тренд на ежегодное снижение числа новых больных, важно, что ему следуют все субъекты", — приводит слова Мурашко РИА "Новости".
Ранее Лайф писал, что около 81% россиян прислушиваются к рекомендациям Минздрава РФ и регулярно проходят профилактические медицинские осмотры. Указано, что в этом вопросе играет роль не только пандемия ковида, но и комплексная поддержка со стороны государства и работодателей.