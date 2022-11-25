В Минздраве назвали регион России с наименьшим числом ВИЧ-инфицированных

Эпидемиологическая ситуация в России, касаемая вируса иммунодефицита человека, является стабильной и контролируемой. По словам главного внештатного специалиста Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексея Мазуса, в стране, как и во всём мире, есть регионы, в которых уровень заболеваемости выше. Как правило, такая ситуация наблюдается в местах с неблагоприятной наркологической обстановкой.

В беседе с "Лентой.ру" он пояснил, что российские показатели по количеству ВИЧ-положительных людей можно сопоставить с данными Соединённых Штатов Америки. Как и во всех государствах, в России есть несколько областей, где уровень заболеваемости выше.

"Мотором эпидемиологического процесса являются инъекционные наркопотребители, заражающиеся ВИЧ через иглу. Таким образом, сверхвысокие и высокие показатели характерны для регионов с неблагоприятной наркологической ситуацией. Это Урал, Сибирь и Поволжье. А Северо-Кавказский округ является наименее поражённой территорией — причём не только России, но и Европы", — сказал Мазус.