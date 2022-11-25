Сенатор Долгов назвал недопустимыми слова Затулина о новых субъектах России

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов назвал недопустимым высказывание первого заместителя председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина о новых регионах России.

"Высказывание депутата Государственной думы Затулина вызывает у меня глубочайшее возмущение. Я считаю это просто несовместимым со статусом депутата и вообще с занятием государственной должности", — сказал Долгов в беседе с Лайфом.

По его словам, высказывание Затулина напрямую противоречит Конституции РФ, где чётко написано, какая территория является частью РФ. Он назвал все четыре новых субъекта неотъемлемой частью России, отметив, что ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вернулись в состав нашей страны в результате свободного демократического волеизъявления жителей этих территорий, решений президента, Верховного главнокомандующего и соответствующих конституционных законов, которые приняло Федеральное собрание, включая Государственную думу, депутатом которой и является Затулин.

"Мне что-то подсказывает, что Затулин голосовал за соответствующие законы. Это (присоединение. — Прим. Лайфа) прямой результат тех героических усилий, в том числе военных, которые предпринимают жители Донбасса, жители Херсонщины, Запорожской области, военнослужащие, солдаты и офицеры Российской армии в борьбе с нацистским киевским режимом", — заявил политик.

Долгов отметил, что согласен с сенатором Андреем Клишасом, который посоветовал Затулину внимательнее ознакомиться с Конституцией РФ. По его словам, для такого публичного человека подобные высказывания просто недопустимы, поскольку направлены на то, чтобы ввести в заблуждение жителей нашей страны.

"Это моё отношение к подобному как сенатора и как гражданина РФ. Я не знаю, какие действия предпримет в этой связи господин Затулин, но, честно говоря, по-мужски я бы ожидал от него неких персональных решений в этой связи", — заключил собеседник Лайфа.