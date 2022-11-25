Депутат Госдумы Бичаев: Слова Затулина о новых регионах России вызывают удивление и недопонимание

Первый зампред думского Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артём Бичаев заявил, что слова его коллеги Константина Затулина о новых территориях России вызывают, по меньшей мере, удивление и недопонимание.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ранее в эфире телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым" назвал спорным тот факт, что угроза украинских атак на новые регионы РФ является поводом для использования ядерного оружия в качестве защиты.

"Это говорит человек, который является депутатом Госдумы, который голосовал за признание новых территорий, за признание результатов референдумов и за вхождение новых субъектов в состав России... По меньшей мере, это вызывает удивление и недопонимание", — сказал Бичаев Лайфу.

Парламентарий рассказал, что, в суммарном исчислении, несколько месяцев провёл в различных регионах, городах, посёлках, бывал в окопах и блиндажах, общался с людьми непосредственно на местах. Депутаты и общественники, по его словам, с первого дня были с людьми, в гуще событий.

"Мы каждый день общаемся с семьями военнослужащих, стараемся помочь и поддержать, добиваемся выплат. Мы проделываем огромную работу. И то, что несёт мой коллега, — наверное, это возмутительно, безусловно. Я надеюсь, что руководство как "Единой России", так и Государственной думы даст этому какую-то оценку", — сказал собеседник Лайфа.