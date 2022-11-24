МО РФ: Боевики планируют удары по позициям сирийских военных с применением беспилотников

Боевики террористической организации "Джебхат ан-нусра"* планируют нанести удары по позициям сирийских военных с применением беспилотников. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"Боевики террористической организации "Джебхат ан-нусра", действующей в Идлибской зоне деэскалации, планируют нанесение ударов по позициям сирийских правительственных сил с использованием беспилотных летательных аппаратов", — сказал он.

Согласно информации российских миротворцев, террористы могут применить БПЛА в течение ближайших двух суток с целью сковать действия правительственных войск САР, а также для поддержания напряжённости на линии боевого соприкосновения. Как уточняется, на позициях в районе населённых пунктов Кбана, Фатира, Эль-Бара, Дейр-Сунболь и Сармада боевики завершили подготовку к применению беспилотников в ударном варианте с глубиной поражения до 15 километров.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны террористов. В результате обстрела, произведённого боевиками из района Афес по позициям правительственных сил, расположенным в районе Серакаб, погиб один сирийский военный.

Ранее сообщалось, что в провинции Латакия боевики при помощи беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате агрессии погибли пятеро сирийских военных, столько же человек получили ранения.