Лёв скептически отреагировал на перформанс немцев с закрытыми ртами на ЧМ
Бывший тренер сборной Германии Лёв осудил акцию экс-подопечных на ЧМ-2022 в Катаре
Экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв дал оценку флешмобу национальной команды, спортсмены которой закрыли рты на чемпионате мира – 2022 в Катаре.
"Сейчас важен футбол, его качество, а не цвет повязок. Я понимаю волнения команды, но считаю, что игроки должны быть сосредоточены прежде всего на игре. Спорт — на первом месте, остальное должно уйти на второй план", — приводит "Российская газета" мнение немецкого коуча.
Лайф сообщал ранее, что игроки сборной Германии закрыли рты руками на групповой фотографии перед матчем чемпионата мира с Японией. Таким образом футболисты выразили протест ФИФА, запретившей носить капитанские повязки в поддержку инклюзивности.
Между тем Германия этот матч проиграла со счётом 1:2. В первом тайме с пенальти первый мяч забил полузащитник немцев Илкай Гюндоган. Однако, как и в матче Аргентины с Саудовской Аравией, во втором тайме забивал лишь соперник. Сначала Рицу Доан на 75-й минуте уравнял шансы, а на 83-й Такума Асано вывел свою команду в лидеры.
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