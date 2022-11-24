Лёв скептически отреагировал на перформанс немцев с закрытыми ртами на ЧМ

Экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв дал оценку флешмобу национальной команды, спортсмены которой закрыли рты на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

"Сейчас важен футбол, его качество, а не цвет повязок. Я понимаю волнения команды, но считаю, что игроки должны быть сосредоточены прежде всего на игре. Спорт — на первом месте, остальное должно уйти на второй план", — приводит "Российская газета" мнение немецкого коуча.

Лайф сообщал ранее, что игроки сборной Германии закрыли рты руками на групповой фотографии перед матчем чемпионата мира с Японией. Таким образом футболисты выразили протест ФИФА, запретившей носить капитанские повязки в поддержку инклюзивности.