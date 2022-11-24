Байден решил пройти медицинское обследование до конца года
Президент США Джо Байден сообщил, что намерен до конца 2022 года пройти регулярный медицинский осмотр. Заявление главы государства приводит пресс-служба Белого дома.
По словам американского лидера, часть медосмотра уже завершена, а полное медицинское заключение будет готово к концу года.
"Вы считаете, мне это нужно?" — в шутку обратился к журналистам президент.
Ранее стало известно, что Байдену, которому на днях исполнилось 80 лет, предложили бросить работу и поселиться в Воронежском областном доме престарелых. Американскому лидеру обещают комнату на первом этаже без ступенек и безопасные прогулки на велосипеде.
ТАСС / АР / Evan Vucci