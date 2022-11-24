Байден решил пройти медицинское обследование до конца года

Президент США Джо Байден сообщил, что намерен до конца 2022 года пройти регулярный медицинский осмотр. Заявление главы государства приводит пресс-служба Белого дома.

По словам американского лидера, часть медосмотра уже завершена, а полное медицинское заключение будет готово к концу года.

"Вы считаете, мне это нужно?" — в шутку обратился к журналистам президент.