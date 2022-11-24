Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 ноября, 19:38

Байден решил пройти медицинское обследование до конца года

Президент США Джо Байден сообщил, что намерен до конца 2022 года пройти регулярный медицинский осмотр. Заявление главы государства приводит пресс-служба Белого дома.

По словам американского лидера, часть медосмотра уже завершена, а полное медицинское заключение будет готово к концу года.

"Вы считаете, мне это нужно?" в шутку обратился к журналистам президент.

Белый дом решил раскрыть информацию о здоровье Байдена

Белый дом решил раскрыть информацию о здоровье Байдена

Ранее стало известно, что Байдену, которому на днях исполнилось 80 лет, предложили бросить работу и поселиться в Воронежском областном доме престарелых. Американскому лидеру обещают комнату на первом этаже без ступенек и безопасные прогулки на велосипеде.

Обложка ©

ТАСС / АР / Evan Vucci

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров