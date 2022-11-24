Немцы оценили возобновление выпуска "Москвичей"
Читатели Spiegel высказались о бесполезности санкций после пуска автозавода "Москвич"
Читатели немецкого издания Spiegel восхитились запуском производства обновлённых автомобилей марки "Москвич" в Москве. В комментариях под новостью об этом они заявили, что санкции против России не работают, а некоторые и вовсе хотят себе такую машину, вспоминая качество "тех самых" моделей.
"Совершенно очевидно, что санкции против Российской Федерации не достигают своей цели, а только укрепляют российскую экономику, перед которой ставят последовательные и хорошо продуманные задачи", — написал MrEchoBravo.
Он отметил, что в это время в Германии инфляция, дефицит бюджета и энергокризис.
"Это — неубиваемая, прочная машина, которая не подведёт ни в жару, ни в холод, ни в снег, ни в дождь... Но, конечно, он не для некоторых нынешних людей, которым нужен скорее напичканный разными дополнительными функциями автомобиль-игрушка", — рассказал Nochklarimkopf, который ездил на "москвиче" 20 лет.
"Я бы ничего не имел против машины, где лампочку поворотника можно сменить самому, не разбирая при этом полмашины", — добавил Aquaris_2200.
"Москвич" — культовая машина. Миллионы людей ей обрадуются. Я тоже", — согласилась Kaja.
Лайф писал, что вчера в Москве началось производство обновлённой версии автомобиля марки "Москвич". Линию сборки открыли мэр города Сергей Собянин и глава Минпромторга Денис Мантуров. Согласно источникам, стоить машины будут около двух миллионов рублей.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV