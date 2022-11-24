Жительница Херсонской области рассказала, как её с семьёй радушно приняли в Туапсе
Жительница Новой Каховки Херсонской области Тамила перебралась в Туапсе Краснодарского края совсем недавно, она была вынуждена уехать со своей семьёй из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ. По её словам, они с мужем работали на предприятии, которое занималось благоустройством, сейчас она в безопасности и собирается получить российский паспорт.
Беженка Тамила из Новой Каховки рассказала, как уехала с семьёй в Анапу. Видео © Предоставлено Лайфу
"Мы буквально за день собрали все вещи, взяли нашу престарелую бабушку, и пришлось нам садиться в автобус и бросать всё. Очень жалко было всё это оставлять, но в городе было просто опасно: мы ночью не спали, были обстрелы такие..." — рассказала она.
По словам Тамилы, на новом месте ей всё нравится, а её родных по приезде встретили "как положено". Женщина отметила, что природа Краснодарского края очень похожа на крымскую.
Лайф писал, что "Единая Россия" организует для детей беженцев из Донбасса новогодние ёлки. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, корпоративы сейчас неуместны, а мероприятия для детей можно сохранить.
Предоставлено Лайфу