Жительница Херсонской области рассказала, как её с семьёй радушно приняли в Туапсе

Жительница Новой Каховки Херсонской области Тамила перебралась в Туапсе Краснодарского края совсем недавно, она была вынуждена уехать со своей семьёй из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ. По её словам, они с мужем работали на предприятии, которое занималось благоустройством, сейчас она в безопасности и собирается получить российский паспорт.

Беженка Тамила из Новой Каховки рассказала, как уехала с семьёй в Анапу. Видео © Предоставлено Лайфу

"Мы буквально за день собрали все вещи, взяли нашу престарелую бабушку, и пришлось нам садиться в автобус и бросать всё. Очень жалко было всё это оставлять, но в городе было просто опасно: мы ночью не спали, были обстрелы такие..." — рассказала она.

По словам Тамилы, на новом месте ей всё нравится, а её родных по приезде встретили "как положено". Женщина отметила, что природа Краснодарского края очень похожа на крымскую.