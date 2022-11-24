В МАГАТЭ сообщили о восстановлении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о восстановлении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, которое было нарушено накануне.

"Внешнее электроснабжение было восстановлено на Запорожской атомной электростанции через день после потери доступа", — сказал Гросси, его заявление приводится на сайте организации.