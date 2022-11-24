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24 ноября, 18:50

В МАГАТЭ сообщили о восстановлении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о восстановлении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, которое было нарушено накануне.

"Внешнее электроснабжение было восстановлено на Запорожской атомной электростанции через день после потери доступа", — сказал Гросси, его заявление приводится на сайте организации.

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Лайф рассказывал 23 ноября, что Запорожская АЭС снова лишилась доступа к внешнему энергоснабжению, и могла полагаться на собственные аварийные дизель-генераторы для охлаждения реакторов и выполнения первостепенных задач по сохранению ядерной безопасности.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Артур Белкин

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