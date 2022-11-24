В МАГАТЭ сообщили о восстановлении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о восстановлении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, которое было нарушено накануне.
"Внешнее электроснабжение было восстановлено на Запорожской атомной электростанции через день после потери доступа", — сказал Гросси, его заявление приводится на сайте организации.
Лайф рассказывал 23 ноября, что Запорожская АЭС снова лишилась доступа к внешнему энергоснабжению, и могла полагаться на собственные аварийные дизель-генераторы для охлаждения реакторов и выполнения первостепенных задач по сохранению ядерной безопасности.
ТАСС / Сергей Мальгавко