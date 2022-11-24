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24 ноября, 18:46

Минфин может сохранить размер НДФЛ для уехавших за рубеж россиян на уровне 13%

Министерство финансов РФ намерено сохранить налогообложение для работающих за рубежом граждан страны на уровне 13%. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в интервью на телеканале "Россия-1".

"Этот вопрос мы рассматриваем и, конечно, склоняемся к тому, чтобы здесь не менять, значит, статус резидентства, и мы предусматриваем о том, чтобы такой вид деятельности, который осуществляется в нашей стране из-за рубежа, также налогооблагался по ставке аналогичной, как и для резидентов РФ, то есть 13%", — заявил Силуанов.

По его словам, за последнее время число таких граждан увеличилось, однако, даже несмотря на выезд за границу, они продолжают вести дела в России в удалённом режиме. При этом он может продолжать миграцию на территории разных стран, но не становиться в них налоговым резидентом.

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ТАСС / Алексей Зотов

Артур Белкин

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