Минфин может сохранить размер НДФЛ для уехавших за рубеж россиян на уровне 13%

Министерство финансов РФ намерено сохранить налогообложение для работающих за рубежом граждан страны на уровне 13%. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в интервью на телеканале "Россия-1".

"Этот вопрос мы рассматриваем и, конечно, склоняемся к тому, чтобы здесь не менять, значит, статус резидентства, и мы предусматриваем о том, чтобы такой вид деятельности, который осуществляется в нашей стране из-за рубежа, также налогооблагался по ставке аналогичной, как и для резидентов РФ, то есть 13%", — заявил Силуанов.

По его словам, за последнее время число таких граждан увеличилось, однако, даже несмотря на выезд за границу, они продолжают вести дела в России в удалённом режиме. При этом он может продолжать миграцию на территории разных стран, но не становиться в них налоговым резидентом.