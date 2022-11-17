В Совфеде предложили заморозить имущество сбежавших из России богачей

Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил заморозить в России активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала специальной военной операции на Украине. Такую идею он изложил в письме, направленном вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

"На фоне предпринимаемых со стороны недружественных стран действий по выявлению активов (в том числе имущества) российских миллиардеров на территориях этих государств, арестов таких активов (замораживания) полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких лиц, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля 2022 года, а тем более к тем лицам, которые отказались от российского гражданства", — приводит ТАСС выдержку из послания.

По мнению Кутепова, в числе первых такие меры нужно применить к крупным бизнесменам, которые получили предприятия в рамках приватизации. А ещё к руководителям институтов развития или госкорпораций. К тому же, как считает сенатор, следует направить получаемые ими дивиденды на целевой счёт для финансирования спецоперации на Украине.

Также Кутепов предлагает принять меры по отношению к тем, кто отказался от российского гражданства в пользу гражданства недружественных стран. Сенатор предлагает повысить налоги по их сделкам с имуществом до 30–50%.