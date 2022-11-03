Bloomberg: ЕС начал изучать передачу Украине замороженных активов Банка России

Европейский союз начал изучать возможность использования замороженных активов Банка России для оказания помощи в восстановлении Украины. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на знакомые с обсуждением источники.

По данным собеседников агентства, дискуссии пока находятся на ранней стадии, а экспертам по правовым вопросам недавно было поручено изучить возможные варианты передачи Киеву средств ЦБ РФ. Любые действия ЕС будут касаться только активов, которые хранились в Европе. К слову, с начала спецоперации на Украине западные страны заморозили резервы Центробанка на 300 миллиардов долларов. Однако, какая часть из этой суммы хранилась в странах ЕС, неизвестно.

Собеседники издания отмечают, что соответствующая тема была поднята и Вашингтоном, но неизвестно, готов ли Белый дом пойти на конфискацию российских резервов в долларах. Ранее против этого выступали представители Минфина США, отмечая, что такой прецедент может повлиять на решение банков других стран хранить резервы в Штатах.