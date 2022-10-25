В ЕС назвали своей целью конфисковать замороженные активы России
Фон дер Ляйен назвала целью ЕС не заморозку, а конфискацию российских активов
Евросоюз намерен конфисковать российские активы в Европе, но под эту процедуру нужно подвести юридическую базу. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Берлине, где проходит конференция доноров международной помощи для Украины.
"Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения. Мы работаем над этим. Мы создали специальную экспертную группу представителей наших государств-членов и международных экспертов", — признала фон дер Ляйен.
По её словам, эксперты определят, "где и что заморожено", после чего нужно найти или создать юридические основания для изъятия средств в пользу Киева. Глава ЕК уверена, что предстоит большая работа, так как Европа обязана следовать принципу верховенства закона, а значит, конфискация активов РФ должна быть "безупречной" с точки зрения права.
Фон дер Ляйен отметила, что, согласно оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины потребуется более 350 миллиардов евро. Эта сумма примерно равняется объёму замороженных активов России, подчеркнула она.
Напомним, лидеры стран – членов Евросоюза поручили Еврокомиссии проработать возможность использования замороженных активов для нужд Украины. А премьер Польши Матеуш Моравецкий вообще предложил поделить эти средства между ЕС и Украиной.
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