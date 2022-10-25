В ЕС назвали своей целью конфисковать замороженные активы России

Евросоюз намерен конфисковать российские активы в Европе, но под эту процедуру нужно подвести юридическую базу. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Берлине, где проходит конференция доноров международной помощи для Украины.

"Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения. Мы работаем над этим. Мы создали специальную экспертную группу представителей наших государств-членов и международных экспертов", — признала фон дер Ляйен.

По её словам, эксперты определят, "где и что заморожено", после чего нужно найти или создать юридические основания для изъятия средств в пользу Киева. Глава ЕК уверена, что предстоит большая работа, так как Европа обязана следовать принципу верховенства закона, а значит, конфискация активов РФ должна быть "безупречной" с точки зрения права.