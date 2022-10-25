НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 октября, 12:05

В ЛНР обнаружили тайник украинских диверсантов со шведскими гранатомётами

Спецслужбы ЛНР обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием и боеприпасами, которые украинские диверсанты планировали применить для терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур республики.

"Из тайника изъяты автоматы, гранатомёты, в том числе марки М4740 производства Швеции, патроны, средства инициирования, взрывчатые вещества", — рассказал собеседник агентства.

Схрон предназначался для украинских диверсантов, которые планировали совершать теракты на территории республики. Сейчас спецслужбы ЛНР ищут причастных к подготовке нападений.

В Энергодаре мать украинского военного добровольно сдала властям схрон с оружием сына

В Энергодаре мать украинского военного добровольно сдала властям схрон с оружием сына

А ранее сегодня в Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, была подорвана начинённая взрывчаткой машина возле местного телецентра. В результате пострадало пять человек, в том числе сотрудники холдинга "Замедиа", повреждения получили несколько десятков квартир, находящихся неподалёку от места ЧП.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • ЛНР

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров