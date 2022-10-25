В ЛНР обнаружили тайник украинских диверсантов со шведскими гранатомётами
Спецслужбы ЛНР обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием и боеприпасами, которые украинские диверсанты планировали применить для терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур республики.
"Из тайника изъяты автоматы, гранатомёты, в том числе марки М4740 производства Швеции, патроны, средства инициирования, взрывчатые вещества", — рассказал собеседник агентства.
Схрон предназначался для украинских диверсантов, которые планировали совершать теракты на территории республики. Сейчас спецслужбы ЛНР ищут причастных к подготовке нападений.
А ранее сегодня в Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, была подорвана начинённая взрывчаткой машина возле местного телецентра. В результате пострадало пять человек, в том числе сотрудники холдинга "Замедиа", повреждения получили несколько десятков квартир, находящихся неподалёку от места ЧП.
ТАСС / Егор Алеев