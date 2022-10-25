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25 октября, 11:53

Голландский депутат устроил демарш в Европарламенте из-за "воинственной" позиции по России

Депутат от Нидерландов покинул группу Европарламента из-за агрессивной позиции по России

Депутат Европарламента от нидерландской партии "Форум за демократию" Марсель де Грааф покинул крайне правую группу в ЕП "Идентичность и демократия", назвав её "воинственной" по отношению к РФ.

"Я покидаю группу "Идентичность и демократия" в Европейском парламенте. Их попытка заставить меня замолчать по поводу НАТО/Украины неперевариваема", — сообщил де Грааф в "Твиттере".

Де Грааф призвал к немедленной отмене антироссийских санкций ЕС и прекращению поставок Украине оружия, а также направления туда финансовых средств. По его словам, "Идентичность и демократия" пожертвовала своими принципами ради власти, он же такие взгляды не разделяет и готов сформировать в Европарламенте новую группу.

Ключевыми пунктами её программы станут отмена санкций против РФ, деэскалация на Украине, а также уважение автономности и идентичности стран – членов Евросоюза.

"Я выступаю за деэскалацию между Россией и Украиной и хочу дистанцироваться от крайне воинственной позиции группы "Идентичность и демократия". Нам необходимо вести конструктивный диалог, чтобы мы могли достичь мира и процветания", — заявил де Грааф.

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А ранее Нидерланды освободили десятки местных компаний от исполнения антироссийских санкций. Данное решение, как считают власти страны, придаёт "гибкость" голландским компаниям и учреждениям.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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