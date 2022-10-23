В Германии призвали Францию и Польшу вместе выступить против России

Германия, Франция и Польша должны объединиться против угрозы, которую якобы представляет собой Россия. Такую идею высказал представитель немецкой оппозиционной партии ХДС, депутат Бундестага, бывший глава Минфина ФРГ Вольфганг Шойбле. Свою точку зрения он объяснил в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шойбле уверен, что Россия воюет против европейского демократического порядка, в котором будто бы видит угрозу. Он выразил убеждение, что ФРГ, Франция и Польша должны сформировать ядро европейского оборонительного сообщества, взяв на себя руководящую роль и выработав общие направления военной политики, с которой согласятся и другие страны Европы.

"А если они будут действовать ещё смелее, то смогут оперативно объединять свои национальные вооружённые силы в одну армию, об использовании которой они будут принимать совместные решения", — пояснил Шойбле.

Он считает, что Польша, Скандинавия и другие восточноевропейские страны, якобы испытывающие угрозу со стороны РФ, не могут поступить иначе.