Шеф Пентагона заверил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией
Шеф Пентагона: НАТО не представляет угрозы и не ищет конфронтации с Россией
НАТО не ищет конфронтации с Россией и не является для неё угрозой, являясь "оборонительным альянсом". Об этом в ходе брифинга заявил глава Пентагона Ллойд Остин, подчеркнув, что блок не вовлечён в боевые действия на Украине, но продолжит помогать Киеву.
"НАТО не представляет угрозы для России, не ищет конфронтации с Россией", — отметил Остин.
По словам главы Пентагона, цель альянса и США — защита суверенитета и территориальной целостности стран НАТО и "каждый дюйм" этих территорий.
Как сообщал Лайф, НАТО проведёт ранее запланированные стратегические ядерные учения в 600 милях (около 1000 километров) от границы с Россией. Участие в них будет принимать около 14 стран.
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