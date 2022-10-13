Шеф Пентагона заверил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией

НАТО не ищет конфронтации с Россией и не является для неё угрозой, являясь "оборонительным альянсом". Об этом в ходе брифинга заявил глава Пентагона Ллойд Остин, подчеркнув, что блок не вовлечён в боевые действия на Украине, но продолжит помогать Киеву.

"НАТО не представляет угрозы для России, не ищет конфронтации с Россией", — отметил Остин.

По словам главы Пентагона, цель альянса и США — защита суверенитета и территориальной целостности стран НАТО и "каждый дюйм" этих территорий.