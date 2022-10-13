Белый дом раскрыл детали ядерных учений НАТО
Кирби: НАТО проведёт стратегические ядерные учения в 600 милях от границы России
НАТО проведёт ранее запланированные стратегические ядерные учения в 600 милях (около 1000 километров) от границы с Россией. Об этом журналистам сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Около 14 стран НАТО будут участвовать в этих учениях, которые пройдут в 600 милях от России", — заявил Кирби.
Мероприятия были запланированы задолго до начала специальной военной операции России на Украине и никак, по словам Кирби, не связаны с происходящими ныне событиями. В учениях примут участие истребители, которые "не будет нести боевые патроны".
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что силы альянса не принимают участия в конфликте на Украине, но будут и дальше помогать Киеву поставками вооружений.
Getty Images / Morris MacMatzen