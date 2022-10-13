НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 октября, 17:14

Белый дом раскрыл детали ядерных учений НАТО

Кирби: НАТО проведёт стратегические ядерные учения в 600 милях от границы России

НАТО проведёт ранее запланированные стратегические ядерные учения в 600 милях (около 1000 километров) от границы с Россией. Об этом журналистам сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Около 14 стран НАТО будут участвовать в этих учениях, которые пройдут в 600 милях от России", — заявил Кирби.

Мероприятия были запланированы задолго до начала специальной военной операции России на Украине и никак, по словам Кирби, не связаны с происходящими ныне событиями. В учениях примут участие истребители, которые "не будет нести боевые патроны".

Столтенберг анонсировал давно запланированные учения НАТО по "ядерному сдерживанию"

Столтенберг анонсировал давно запланированные учения НАТО по "ядерному сдерживанию"

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что силы альянса не принимают участия в конфликте на Украине, но будут и дальше помогать Киеву поставками вооружений.

Обложка ©

Getty Images / Morris MacMatzen

Артур Белкин
  • Новости
  • НАТО
  • США
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров