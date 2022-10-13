Белый дом раскрыл детали ядерных учений НАТО

НАТО проведёт ранее запланированные стратегические ядерные учения в 600 милях (около 1000 километров) от границы с Россией. Об этом журналистам сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Около 14 стран НАТО будут участвовать в этих учениях, которые пройдут в 600 милях от России", — заявил Кирби.

Мероприятия были запланированы задолго до начала специальной военной операции России на Украине и никак, по словам Кирби, не связаны с происходящими ныне событиями. В учениях примут участие истребители, которые "не будет нести боевые патроны".