В Польше подстрекают Украину к нападению на Россию
Польский генерал запаса Ружаньский призвал Украину ударить по территории России
Украине следует напасть на Россию, объяснив это самозащитой. С таким призывом выступил в интервью Radio Zet генерал запаса польской армии Мирослав Ружаньский.
"Лучшая форма защиты — это нападение <…> Мы должны создать такие условия, чтобы украинцы смогли защищаться, нападая", — сказал он.
Польский военачальник призвал Киев целенаправленно уничтожать транспортную инфраструктуру, чтобы ею не смогла воспользоваться Российская армия. По словам генерала, Украине не стоит бояться применять американские ракетные комплексы HIMARS для нанесения ударов.
Как писал Лайф, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил разделить замороженные активы РФ. Он напомнил, что речь идёт о 350 миллиардах евро, которых хватит как Киеву, так и Европе, в том числе "для нужд жителей Польши". Премьер подчеркнул, что такой "способ пополнения европейской казны является относительно лёгким".
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Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency