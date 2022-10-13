В Польше подстрекают Украину к нападению на Россию

Украине следует напасть на Россию, объяснив это самозащитой. С таким призывом выступил в интервью Radio Zet генерал запаса польской армии Мирослав Ружаньский.

"Лучшая форма защиты — это нападение <…> Мы должны создать такие условия, чтобы украинцы смогли защищаться, нападая", — сказал он.

Польский военачальник призвал Киев целенаправленно уничтожать транспортную инфраструктуру, чтобы ею не смогла воспользоваться Российская армия. По словам генерала, Украине не стоит бояться применять американские ракетные комплексы HIMARS для нанесения ударов.