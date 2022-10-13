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13 октября, 17:01

Посольство РФ в Швейцарии потребовало наказать осквернивших мемориал Суворова

Посольство России в Швейцарии направило в МИД страны ноту протеста с требованием принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных в осквернении мемориала сподвижникам полководца Александра Суворова в Андерматте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипмиссию.

Напомним, в ночь с 11 на 12 октября на памятнике "Доблестным сподвижникам генералиссимуса А. В. Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году" неизвестные нарисовали чёрной краской две свастики.

"Посольство решительно осуждает очередное проявление вандализма. Рассматриваем эти преступные действия как очередной пример захлестнувшей разные страны Европы войны с памятниками, которая, к сожалению, коснулась и Швейцарии", — говорится в ноте.

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Ранее Лайф сообщал, что в центре Киева сломали памятник русскому поэту Александру Пушкину, бюст располагался перед зданием Национального транспортного университета. Разрушение памятника посвятили лейтенанту ВСУ Денису Антипову.

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Ирина Фальке
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