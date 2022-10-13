Лайф публикует видео мощного пожара на заводе под Белгородом после удара ВСУ
ВСУ третий раз за день атаковали Белгородскую область, в Октябрьском горит сахарный завод
В распоряжении Лайфа оказалось видео из посёлка Октябрьского в Белгородской области, где на территории сахарного завода вспыхнул пожар. Предварительно, ЧП произошло в результате обстрела ВСУ.
В посёлке Октябрьском под Белгородом произошёл пожар на сахарном заводе. Видео © LIFE
По некоторым данным, перед возгоранием жители посёлка слышали несколько громких звуков. Официальной информации по поводу произошедшего пока не поступало.
В посёлке Октябрьском под Белгородом произошёл пожар на сахарном заводе. Видео © T.me / Белплюс
Как писал Лайф, в небе над Белгородом второй день подряд работает система ПВО. По словам местных жителей, было слышно не менее пяти взрывов. Часть одного из снарядов упала на жилой дом по улице Губкина. Официальной информации о погибших и пострадавших не поступало. Часть одного из снарядов упала на территорию местного лицея, обошлось без разрушений. Кроме того, ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области.
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