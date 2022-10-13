ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Белгородской области

ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в городе Шебекино Белгородской области, здание разрушено. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекине. Жертв и пострадавших нет. У самого пограничного перехода есть значительные разрушения. Он практически перестал существовать", — написал губернатор в телеграм-канале.