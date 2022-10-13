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13 октября, 14:59

ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Белгородской области

<p>ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал<a href="https://t.me/vvgladkov/919" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Настоящий Гладков"</a></p>

ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в городе Шебекино Белгородской области, здание разрушено. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал "Настоящий Гладков"

"ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекине. Жертв и пострадавших нет. У самого пограничного перехода есть значительные разрушения. Он практически перестал существовать", — написал губернатор в телеграм-канале.

ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал "Настоящий Гладков"

"Попали, твари, в дом": Видео первых секунд после падения ракеты на многоэтажку в Белгороде

"Попали, твари, в дом": Видео первых секунд после падения ракеты на многоэтажку в Белгороде

А ранее сегодня ВСУ обстреляли Белгород. Часть одной из сбитых ракет упала на жилую многоэтажку, к счастью, из жителей никто не пострадал, однако в самом доме повреждён технический этаж, также досталось автомобилям, припаркованным у подъезда. Часть одного из снарядов упала на территорию местного лицея, но здесь обошлось без разрушений. Кроме того, сегодня ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области.

Александра Вишнякова

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