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13 октября, 10:01

В Белгороде часть перехваченной ПВО ракеты упала на жилой дом

<p>Обложка © T.me / <a href="https://t.me/vvgladkov/909" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Обложка © T.me / Настоящий Гладков

Часть сбитой системой ПВО ракеты упала на один из жилых домов в Белгороде, сообщил мэр города Антон Иванов. В соцсетях подписчики делятся фотографиями с места ЧП.

В Белгороде часть перехваченной ПВО ракеты упала на жилой дом. Видео © T.me / "Операция Z: Военкоры Русской весны"

"Сегодня снова сработала ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там", — написал глава города в своём телеграм-канале.

Добавим, что информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Ранее Лайф сообщал, что в небе над Белгородом второй день подряд работает система ПВО. По словам местных жителей, было слышно не менее пяти взрывов.

Артур Белкин

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