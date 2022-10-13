Часть сбитой системой ПВО ракеты упала на один из жилых домов в Белгороде, сообщил мэр города Антон Иванов. В соцсетях подписчики делятся фотографиями с места ЧП.

В Белгороде часть перехваченной ПВО ракеты упала на жилой дом. Видео © T.me / "Операция Z: Военкоры Русской весны"

"Сегодня снова сработала ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там", — написал глава города в своём телеграм-канале.

Добавим, что информации о погибших и пострадавших пока не поступало.