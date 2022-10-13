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13 октября, 09:56

Онищенко заявил о пандемии психических заболеваний

Академик РАН Онищенко заявил о пандемии психических заболеваний

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о растущем числе психических заболеваний из-за пандемии ковида. По его словам, каждый седьмой человек в мире ощутил проблемы с душевным здоровьем на фоне коронавируса.

"Пандемия ковида сказалась на душевном здоровье примерно миллиарда человек, то есть на каждом седьмом. Это отмечено медицинскими органами стран <...> Мы сегодня вправе говорить, что наряду с пандемией коронавируса есть пандемия психических заболеваний", — рассказал он в эфире радио Sputnik и добавил, что антилидерами являются Швейцария, США, Бразилия, Россия, некоторые страны ЕС и Китай.

Онищенко подчеркнул важность внимательного отношения к своему душевному здоровью. Если вы чувствуете, что ваше состояние изменилось, то обязательно обратитесь к врачу или, если ситуация некритична, попробуйте поговорить с близкими или присмотритесь к народным методам, советует он.

"Есть пустырник в таблетках — примите его, он действительно помогает. Появились чаи, которые состоят из лекарственных трав, выпейте настой этих трав, и это тоже будет очень хорошая помощь. Ни в коем случае не рекомендую потребление алкоголя <...> И внимательно следить за детьми, потому что дети, как и мы, этому подвержены", — рекомендует академик.

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Обложка ©

unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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