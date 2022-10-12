Психолог рассказала, чего не хватает россиянам для полного счастья

Бесплатные психологические консультации помогут сделать россиян счастливее. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявила психолог Мария Скрынникова. Так она отреагировала на предложение создать в России Агентство по делам одиночества.

"В других странах есть психологическое консультирование, которое оплачивается страховыми компаниями. И если мы введём эту систему, где психолог будет доступен каждому, пять или десять сессий, какой-то минимум, то мы людей сделаем намного счастливее", — отметила она.

Эксперт заявила, что одной из проблем, которая волнует россиян, действительно является одиночество. При этом оно может появиться и у человека, окружённого семьёй. Усугубить ситуацию способна сильная загруженность бытом, работой и детьми. Однако, по мнению психолога, даже при такой ситуации люди навряд ли воспользуются услугами Агентства.