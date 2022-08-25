Женщины этих семи типов рискуют навсегда остаться в одиночестве

Почему одни меняют кавалеров и даже мужей как перчатки, а другие женщины одиноки и никак не могут сойтись с подходящим для себя партнёром. Вопрос здесь не всегда во внешнем виде. А скорее в том, как девушка ведёт себя в компании мужчины, какие у неё планы на будущее и чем она живёт сейчас. Рассказываем, женщины каких типов обречены на одиночество.

Асексуалка

Достаточно мало мужчин, кто захочет построить крепкие отношения без интима. Фото © Shutterstock

Ни для кого не секрет, что одна из главных причин, почему мужчины вступают в отношения, — это секс. Поэтому женщины, кто потерял к интиму интерес, рискуют до конца своих дней остаться в одиночестве. Конечно, ситуации и причины, чтобы отказывать в близости, у девушек бывают разные: у кого-то был плохой опыт с предыдущим партнёром, кто-то подвергся сексуальному насилию или имеет психологические проблемы. Но и мужчин, готовых строить крепкие любовные отношения с девушками, не заинтересованными в сексе, гораздо меньше.

Королева красоты

Как бы парадоксально это сейчас ни прозвучало, но очень сильно рискуют остаться в одиночестве и очень красивые, эффектные девушки. Почему? Как минимум из-за того, что такие дамы предъявляют завышенные требования к самим себе, что потом отражается и на выборе спутника жизни. Кавалеров они выбирают с пристрастием, опираясь на нереалистичные представления об идеальном супруге: богатый, красивый, без вредных привычек, с миллионом хобби и тяжёлым кошельком. Мужчин же, несмотря на привлекательный внешний вид женщины, такое поведение потенциальной супруги отталкивает. Потому как оказаться настолько идеальным просто невозможно.

Женщина-эгоистка

Мужчина не видит смысла ухаживать за девушкой, если та воспринимает это как должное. Фото © Shutterstock

Мадам, которая хороша собой, но дурна характером, вряд ли привлечёт достойного кавалера. Женщин-эгоисток мужчины не любят и стараются обходить стороной. А какой смысл ухаживать за девушкой, дарить подарки и оказывать знаки внимания, если та воспринимает это как должное и не отдаёт партнёру ничего взамен? Самое прекрасное, что может быть в любовных отношениях, — взаимность. Мужчине нет смысла связываться с женщиной, чтобы просто быть её рабом.

Вечная охотница

Иногда отчаявшиеся представительницы прекрасной половины человечества ставят себе целью заполучить мужчину и как можно скорее выйти замуж. Чаще всего это происходит из-за низкой самооценки женщины и её страха одиночества. Но агрессивное и навязчивое поведение девушки, всеми силами пытающейся подвести избранника к загсу, наоборот, отталкивает. Оно и понятно почему: чувствуется явный подвох. Поэтому чем сильнее женщина хочет найти мужчину и чаще "выходит на охоту", тем выше шансы, что она останется одна.

Мисс Независимость

У мисс Независимости есть все шансы стать одинокой женщиной. Фото © Shutterstock

Это прекрасно, если женщина может что-то сделать сама, а не с каждой мелочью приставать к партнёру. Но мадам с типажом "я сама" не пользуется большой популярностью у мужчин. Слишком независимые дамы только отталкивают. Она сама может сходить в магазин, собрать шкаф, вызвать мастера по ремонту, а не ждать или упрашивать избранника помочь. Вот только рядом с такими девушками мужчины начинают чувствовать себя бесполезными и обесцененными. Так что у мисс Независимости есть все шансы стать одинокой.

Содержанка

Кто из нас не мечтал о красивой жизни, в которой появляется тот самый мужчина и решает все материальные проблемы. Ещё одни "охотницы", рискующие в итоге оказаться надоевшими и выброшенными игрушками. Такие дамы — красивые, сексуальные, хитрые — думают, что заполучить богатого кавалера достаточно просто. Но забывают, что мужчины прекрасно чувствуют и видят, когда ими пользуются. Может, какое-то время для своего же развлечения кавалер и будет оплачивать все счета содержанки, но вряд ли искренне её полюбит. Так что такие дамы тоже вполне могут остаться у разбитого корыта.

Вечная любовница

Молодость и красота не вечны, поэтому дамы-любовницы рискуют в итоге остаться одинокими. Фото © Shutterstock