Психолог дала советы, как не страдать из-за скорого конца лета

Если тот факт, что лето близится к концу, пугает вас, значит, вы попросту не успели им насытиться. Для избавления от чувства тревоги стоит прибегнуть к технике "психологического кармашка", советует психолог Наталья Панова в беседе с "Вечерней Москвой".

"Либо человек всё время работал, и это время года пролетело мимо него, либо он просто провёл эти три месяца не так, как ему хотелось. <...> Есть такая техника, которая называется "психологический кармашек". И в этот самый кармашек вы должны вместить как можно больше самых лучших впечатлений о лете. То есть нужно успеть накопить максимальное количество эмоций", — поделилась специалист.

По словам Пановой, август ещё не закончился, а впереди россиян ждёт довольно теплый сентябрь. Поэтому в ближайшие недели есть возможность наполнить себя положительными — "солнечными" — впечатлениями. Для реализации этого, как отметила психолог, можно, например, наведаться в места, которые давно хотелось посетить. Лучше же всего отправиться на морское побережье, уверена Панова.

"Если не удаётся взять отпуск, тогда любое свободное время используйте максимально с пользой для себя. Сходите на расслабляющий массаж, посетите красивые места, наполненные положительной энергетикой, принимайте солнечные ванны. Не читайте и не слушайте информацию, связанную с негативом и насилием. Живите настоящим и не думайте о том, что лето на исходе", — добавила специалист.

Кроме того, для усиления результата можно спросить себя: что изменится в моей жизни, если лето закончится? Помимо этого, как утверждает Панова, ещё одним хорошим способом избавиться от хандры по уходящему лету является визуализация. Для этого следует представить, что лето уже кончилось, наступила осень, похолодало.

"Если вы понимаете, что с вами ничего страшного не произойдёт, в таком случае вы не впадёте в тяжёлое психологическое или депрессивное состояние, когда август сменится сентябрём", — подчеркнула психолог.

При этом нежелание прощаться с летом Панова связывает с детством, когда для многих этот период ознаменовывался каникулами, а осень — началом учебного года.