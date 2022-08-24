Климатолог объяснила, придёт ли в Россию сильнейшая за 500 лет в Европе засуха

Засуха в Европе может привести к серьёзным последствиям, однако вряд ли успеет добраться до России. Об этом заявила климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева.

"Потому что засуха — это устойчивая жаркая погода. Она бывает в случаях, когда над регионом, а Западная Европа — это, безусловно, большой регион, устанавливается область высокого давления", — приводит её слова "Москва 24".

Эта область не движется так же быстро, как циклон, и если стоит на месте, то по законам физики просто распадается, добавила Зайцева. Даже если её какой-нибудь мощный циклон с Атлантики подвинет к нам, то дойдёт антициклон уже ослабленным. Сейчас же синоптики говорят, что к 1 сентября в России могут зарядить дожди.

Трудностей в Европе после этой засухи будет множество, уверена доктор географических наук, ведь обмеление рек является очень серьёзным явлением, нарушающим связи и пути разных стран.