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23 августа, 11:22

В Еврокомиссии заявили о сильнейшей за 500 лет засухе в Европе

Представитель пресс-службы Еврокомиссии уверен, что нынешняя засуха в Европе может оказаться самой сильной за последние 500 лет. Такое заявление было сделано в ходе брифинга.

"Нынешняя засуха кажется самой худшей как минимум за последние 500 лет. Это первая оценка, мы должны подтвердить данные в конце сезона", — сказал он.

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Сейчас в европейских странах установилась аномальная жара. В Лондоне зафиксировали рекордно высокую температуру в 40 градусов. Из-за этого закрыта часть школ, не ходят некоторые поезда, а больницы готовятся работать на пределе возможностей. При этом волна лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, захлестнула Францию, Португалию, Испанию, Грецию, Италию и другие европейские страны.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук

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