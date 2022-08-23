В Еврокомиссии заявили о сильнейшей за 500 лет засухе в Европе
Представитель пресс-службы Еврокомиссии уверен, что нынешняя засуха в Европе может оказаться самой сильной за последние 500 лет. Такое заявление было сделано в ходе брифинга.
"Нынешняя засуха кажется самой худшей как минимум за последние 500 лет. Это первая оценка, мы должны подтвердить данные в конце сезона", — сказал он.
Сейчас в европейских странах установилась аномальная жара. В Лондоне зафиксировали рекордно высокую температуру в 40 градусов. Из-за этого закрыта часть школ, не ходят некоторые поезда, а больницы готовятся работать на пределе возможностей. При этом волна лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, захлестнула Францию, Португалию, Испанию, Грецию, Италию и другие европейские страны.
Freepik