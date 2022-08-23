Пушилин обвинил Запад в уничтожении жилых массивов в Донецке ракетами ВСУ
Запад несёт ответственность за последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ, в результате которого сегодня погибли мирные жители. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Видеообращение опубликовано в его телеграм-канале.
"Используются снаряды 155-го калибра натовского образца. По сути, сейчас Запад причастен к конкретному целенаправленному уничтожению гражданских массивов в городе Донецке", — сказал он.
Пушилин также назвал очередной обстрел ВСУ гранью, которую переступил преступный киевский режим, использующий террористические методы. По словам главы республики, власти Украины должны понести заслуженное наказание.
Лайф напоминает, что сегодня, 23 августа, ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка. От снарядов пострадал Ворошиловский район. Один из очевидцев отметил, что прилёт был "прям на полицию". Изначально штаб территориальной обороны ДНР сообщал о двух погибших, однако позднее число жертв увеличилось до трёх.