"Прям на полицию прилёт": ВСУ обстреляли центр Донецка

Жители Донецка сообщают о прилёте снарядов в центр города, от обстрелов со стороны Украины пострадал Ворошиловский район. Очевидцы делятся в соцсетях видео последствий. На кадрах видно, что в районе падения боеприпаса в небо поднимается дым.

ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка. Видео © Telegram / Inside Donetsk

Один из авторов видео отметил, что прилёт был "прям на полицию". Судя по сообщениям местных, попадания снарядов также замечены в районе ТЦ Green Plaza. Кроме того, в результате атаки зафиксированы попадания в многоквартирный дом в Ворошиловском районе и в дом по улице Челюскинцев, а также в районе проспекта Маяковского.

По сообщению СЦКК ДНР, по Ворошиловскому району города выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.