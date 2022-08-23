НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 августа, 09:32

"Прям на полицию прилёт": ВСУ обстреляли центр Донецка

ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка

<p>Прилёт в дом по улице Челюскинцев. Обложка © <a href="https://t.me/Doninside" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram / Inside Donetsk</a></p>

Прилёт в дом по улице Челюскинцев. Обложка © Telegram / Inside Donetsk

Жители Донецка сообщают о прилёте снарядов в центр города, от обстрелов со стороны Украины пострадал Ворошиловский район. Очевидцы делятся в соцсетях видео последствий. На кадрах видно, что в районе падения боеприпаса в небо поднимается дым.

ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка. Видео © Telegram / Inside Donetsk

Один из авторов видео отметил, что прилёт был "прям на полицию". Судя по сообщениям местных, попадания снарядов также замечены в районе ТЦ Green Plaza. Кроме того, в результате атаки зафиксированы попадания в многоквартирный дом в Ворошиловском районе и в дом по улице Челюскинцев, а также в районе проспекта Маяковского.

По сообщению СЦКК ДНР, по Ворошиловскому району города выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Персонал Запорожской АЭС сокращён до минимума из-за обстрелов со стороны ВСУ

Персонал Запорожской АЭС сокращён до минимума из-за обстрелов со стороны ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ попытались обстрелять из М777 дом врио мэра Лисичанска, но промахнулись. Так, три снаряда прилетели в район жилища врио мэра города.

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров