"Прям на полицию прилёт": ВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка
Прилёт в дом по улице Челюскинцев. Обложка © Telegram / Inside Donetsk
Жители Донецка сообщают о прилёте снарядов в центр города, от обстрелов со стороны Украины пострадал Ворошиловский район. Очевидцы делятся в соцсетях видео последствий. На кадрах видно, что в районе падения боеприпаса в небо поднимается дым.
ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка. Видео © Telegram / Inside Donetsk
Один из авторов видео отметил, что прилёт был "прям на полицию". Судя по сообщениям местных, попадания снарядов также замечены в районе ТЦ Green Plaza. Кроме того, в результате атаки зафиксированы попадания в многоквартирный дом в Ворошиловском районе и в дом по улице Челюскинцев, а также в районе проспекта Маяковского.
По сообщению СЦКК ДНР, по Ворошиловскому району города выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ попытались обстрелять из М777 дом врио мэра Лисичанска, но промахнулись. Так, три снаряда прилетели в район жилища врио мэра города.