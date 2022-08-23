Слуцкий: Говорить о переговорах России и Украины теперь сложно

После убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, в котором обвинили украинские спецслужбы, о переговорах Москвы и Киева говорить сложно. Об этом РИА "Новости" заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Мы видим, что Киев не настроен на переговоры, и лично моя позиция как члена переговорной группы — после этой чудовищной трагедии говорить [о переговорах] сложно", — сказал парламентарий на церемонии прощания с Дарьей Дугиной.