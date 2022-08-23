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Регион
Опубликовано 23 августа 2022, 08:40
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Слуцкий: Говорить о переговорах России и Украины теперь сложно

Леонид Слуцкий на церемонии прощания с Дарьей Дугиной. Фото © LIFE / Павел Баранов

Леонид Слуцкий на церемонии прощания с Дарьей Дугиной. Фото © LIFE / Павел Баранов

После убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, в котором обвинили украинские спецслужбы, о переговорах Москвы и Киева говорить сложно. Об этом РИА "Новости" заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Мы видим, что Киев не настроен на переговоры, и лично моя позиция как члена переговорной группы — после этой чудовищной трагедии говорить [о переговорах] сложно", — сказал парламентарий на церемонии прощания с Дарьей Дугиной.

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Лайф напоминает, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. 22 августа в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки. Сегодня в Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Лайф публикует фоторепортаж с места.

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Александра Вишнякова
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