ФСБ показала, как подозреваемая в убийстве Дугиной въезжала в РФ и выезжала в Эстонию

ФСБ России опубликовала видео с подозреваемой в убийстве политолога Дарьи Дугиной — Натальей Вовк. На опубликованных кадрах видно, что преступница въезжает на территорию РФ, заселяется в дом журналистки, а затем уезжает в Эстонию.

Кадры с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. Видео © ФСБ РФ / t.me / RT

Вовк прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Софией Шабан. Они арендовали квартиру в доме, где жила Дугина, и следили за журналисткой на Mini Cooper, номера которого меняли трижды: сначала это были номера ДНР, затем — Казахстана, а потом — украинские.