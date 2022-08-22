ФСБ показала, как подозреваемая в убийстве Дугиной въезжала в РФ и выезжала в Эстонию
ФСБ России опубликовала видео с подозреваемой в убийстве политолога Дарьи Дугиной — Натальей Вовк. На опубликованных кадрах видно, что преступница въезжает на территорию РФ, заселяется в дом журналистки, а затем уезжает в Эстонию.
Кадры с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. Видео © ФСБ РФ / t.me / RT
Вовк прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Софией Шабан. Они арендовали квартиру в доме, где жила Дугина, и следили за журналисткой на Mini Cooper, номера которого меняли трижды: сначала это были номера ДНР, затем — Казахстана, а потом — украинские.
После совершения теракта она покинула Россию и отправилась в Эстонию вместе с дочерью. Судя по ролику, в тот момент она пребывала в хорошем расположении духа, разговаривала спокойно и вежливо. В скором времени её объявят в розыск для выдачи России.
Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла. Отец и дочь возвращались после фестиваля в поддержку Донбасса, но мужчина сел в другую машину за несколько минут до трагедии. Позже он попал в больницу из-за нервного потрясения. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, сейчас бежавшая в Эстонию.
Кадр из видео / t.me / RT