"Проводники" рассказали о тонкостях охоты на редкие природные явления
"Охотники" на редкие явления — северное сияние, удивительные закаты и густые туманы — раскрыли тонкости своей работы и рассказали, каким чудом им удаётся снять эпичные кадры. Своими секретами фотографы поделились в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Петербуржцы рассказали, как ловят редкие природные явления невероятной красоты. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Люди, увлекающиеся охотой за редкими природными явлениями, называют себя проводниками. Они ищут необычные кадры, чтобы разглядеть, зафиксировать и поделиться ими с окружающими. Причём зачастую у некоторых из них профессия кардинально отличается от хобби.
Как рассказывают фотографы, можно на протяжении нескольких часов работать в полевых условиях, чтобы поймать один-единственный кадр, однако обычно снимок с необычными красотами точно стоит того. Но иногда "проводники" всё же терпят неудачи: меняют ради снимков фильтры и объективы, но не могут дождаться нужного света. Они признаются, что главный секрет охоты — это терпение.
Ранее Лайф показывал снимки ядовито-розового неба, которое напугало австралийцев. В социальных сетях люди начали активно обсуждать, что является источником розового свечения. Одни предполагали, что это последствие вспышки на солнце, другие шутили насчёт портала в пространственно-временной континуум
Новости
Подозреваемая в убийстве Дугиной украинка могла въехать в Россию по поддельному паспорту
сегодня в 14:22
Активистки украинского движения Femen объяснили мотивы "горячей фотосессии" с Шольцем
сегодня в 14:20
Награда за "Спартак": Федун может получить самую большую яхту из стали в мире стоимостью $100 миллионов
сегодня в 14:19