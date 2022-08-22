"Проводники" рассказали о тонкостях охоты на редкие природные явления

"Охотники" на редкие явления — северное сияние, удивительные закаты и густые туманы — раскрыли тонкости своей работы и рассказали, каким чудом им удаётся снять эпичные кадры. Своими секретами фотографы поделились в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Петербуржцы рассказали, как ловят редкие природные явления невероятной красоты. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Люди, увлекающиеся охотой за редкими природными явлениями, называют себя проводниками. Они ищут необычные кадры, чтобы разглядеть, зафиксировать и поделиться ими с окружающими. Причём зачастую у некоторых из них профессия кардинально отличается от хобби.

Как рассказывают фотографы, можно на протяжении нескольких часов работать в полевых условиях, чтобы поймать один-единственный кадр, однако обычно снимок с необычными красотами точно стоит того. Но иногда "проводники" всё же терпят неудачи: меняют ради снимков фильтры и объективы, но не могут дождаться нужного света. Они признаются, что главный секрет охоты — это терпение.