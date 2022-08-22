Активистки украинского движения Femen объяснили мотивы "горячей фотосессии" с Шольцем
Обнажившиеся рядом с Шольцем активистки Femen потребовали от него санкций против РФ
Обложка © Twitter / Axel Lier
Украинские активистки Femen, которые обнажили грудь во время фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем, объяснили мотивы своего поступка. В заявлении на сайте движения сказано, что они недовольны нежеланием канцлера менять курс страны в отношении России.
"Бывший канцлер Шрёдер до сих пор оправдывает отношения Германии с Россией, а канцлер Шольц не делает ничего, чтобы изменить курс, и даже не осмеливается вводить санкции против России", — сказано в сообщении.
Напомним, накануне в Берлине две активистки обнажили грудь перед немецким канцлером Олафом Шольцем ради фотосессии. "Бунтарки" смиренно ждали очереди в одежде, а когда она дошла до них, сорвали с себя майки и прижались к Шольцу, которого этот жест ничуть не смутил.
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