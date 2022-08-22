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22 августа, 14:20

Активистки украинского движения Femen объяснили мотивы "горячей фотосессии" с Шольцем

Обнажившиеся рядом с Шольцем активистки Femen потребовали от него санкций против РФ

<p>Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/reporter_flash/status/1561351007879274497?s=21&t=VhV7Iw1tniIvhoSuUFucdw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Axel Lier</a></p>

Обложка © Twitter / Axel Lier

Украинские активистки Femen, которые обнажили грудь во время фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем, объяснили мотивы своего поступка. В заявлении на сайте движения сказано, что они недовольны нежеланием канцлера менять курс страны в отношении России.

"Бывший канцлер Шрёдер до сих пор оправдывает отношения Германии с Россией, а канцлер Шольц не делает ничего, чтобы изменить курс, и даже не осмеливается вводить санкции против России", — сказано в сообщении.

Напомним, накануне в Берлине две активистки обнажили грудь перед немецким канцлером Олафом Шольцем ради фотосессии. "Бунтарки" смиренно ждали очереди в одежде, а когда она дошла до них, сорвали с себя майки и прижались к Шольцу, которого этот жест ничуть не смутил.

Названа цель девушек, обнаживших грудь перед Шольцем

Названа цель девушек, обнаживших грудь перед Шольцем

Оксана Попова

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