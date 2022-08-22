Активистки украинского движения Femen объяснили мотивы "горячей фотосессии" с Шольцем

Украинские активистки Femen, которые обнажили грудь во время фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем, объяснили мотивы своего поступка. В заявлении на сайте движения сказано, что они недовольны нежеланием канцлера менять курс страны в отношении России.

"Бывший канцлер Шрёдер до сих пор оправдывает отношения Германии с Россией, а канцлер Шольц не делает ничего, чтобы изменить курс, и даже не осмеливается вводить санкции против России", — сказано в сообщении.