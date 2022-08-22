Названа цель девушек, обнаживших грудь перед Шольцем

Две активистки, показавшие обнажённую грудь во время фотосессии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, требовали наложить эмбарго на газ из России и "больше не давать денег Путину". Это следует из видео инцидента, опубликованного немецким изданием Welt.

На телах девушек был лозунг — "Газовое эмбарго сейчас". Также девушки рассыпали перед Шольцем разрисованные купюры. А когда охрана уводила активисток, одна из них кричала: "Больше никаких денег Путину!". Сам канцлер во время инцидента остался невозмутим и даже улыбался, а после короткой заминки продолжил фотосессию.