Освобождены все заложники, захваченные заключенными кемеровского СИЗО
Правоохранители в Кемерове освободили захваченных в заложники сотрудников СИЗО
В Кемерове силовики смогли освободить захваченных в заложники сотрудников СИЗО. По информации Лайфа, в результате никто не пострадал.
Заложники СИЗО № 1 освобождены. Видео © LIFE
Лайф ранее сообщал, что в кемеровском СИЗО № 1 около девяти вечера во время вечернего обхода заключённые взяли в заложники трёх конвоиров. Одного они позже отпустили и выдвинули требования.
В пресс-службе ГУФСИН по области позднее сообщили, что для освобождения двух оставшихся в заложниках конвоиров велись переговоры.
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