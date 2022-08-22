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21 августа, 23:33

Освобождены все заложники, захваченные заключенными кемеровского СИЗО

Правоохранители в Кемерове освободили захваченных в заложники сотрудников СИЗО

В Кемерове силовики смогли освободить захваченных в заложники сотрудников СИЗО. По информации Лайфа, в результате никто не пострадал.

Заложники СИЗО № 1 освобождены. Видео © LIFE

Лайф ранее сообщал, что в кемеровском СИЗО № 1 около девяти вечера во время вечернего обхода заключённые взяли в заложники трёх конвоиров. Одного они позже отпустили и выдвинули требования.

В пресс-службе ГУФСИН по области позднее сообщили, что для освобождения двух оставшихся в заложниках конвоиров велись переговоры.

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Обложка ©

LIFE

Дмитрий Алексиевич

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