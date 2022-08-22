Освобождены все заложники, захваченные заключенными кемеровского СИЗО

В Кемерове силовики смогли освободить захваченных в заложники сотрудников СИЗО. По информации Лайфа, в результате никто не пострадал.

Заложники СИЗО № 1 освобождены. Видео © LIFE

Лайф ранее сообщал, что в кемеровском СИЗО № 1 около девяти вечера во время вечернего обхода заключённые взяли в заложники трёх конвоиров. Одного они позже отпустили и выдвинули требования.