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21 августа, 18:25

В кемеровском СИЗО ведут переговоры с захватившими двух конвоиров заключёнными

ФСИН сообщила о переговорах с захватившими конвоиров заключёнными кемеровского СИЗО

Для освобождения двух конвоиров кемеровского СИЗО № 1 ведутся переговоры с захватившими их в заложники заключёнными, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по области.

"В СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу при проведении режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, заблокировали двух сотрудников учреждения. В настоящее время организованы переговоры, ситуация в учреждении контролируемая", — уточнили в главке.

Ранее стало известно, что в кемеровском СИЗО № 1 около девяти вечера во время вечернего обхода заключённые взяли в заложники трёх конвоиров. Одного они позже отпустили и выдвинули требования.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Андрей Бражников

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