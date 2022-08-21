У Посольства РФ в Белграде зажгли свечи в память о трагически погибшей Дарье Дугиной
Жители Белграда принесли цветы и свечи к Посольству РФ. Обложка © Twitter / Vasilisa_2_0
В Белграде у Посольства России в Сербии прошла акция памяти, посвящённая трагически погибшей журналистке и философу Дарье Дугиной. Кадры с места появились в соцсетях.
Жители Белграда принесли цветы и свечи к Посольству РФ. Фото © Twitter / Vladimi03721352
Чтобы почтить память молодой девушки, неравнодушные местные жители несут к территории посольства цветы и церковные свечи.
"Да упокоится душа её с миром!" — пишут пользователи в социальных сетях, комментируя опубликованные снимки.
Напомним, сегодня ночью в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Позже выяснилось, что в машине была 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Следствие прорабатывает различные версии. Есть предположения, что целью преступников была не Дарья, а её отец. Дело будет расследовать центральный аппарат СК РФ.