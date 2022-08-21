Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Дугиной в центральный аппарат СК РФ
Сгоревший автомобиль Дугиной. Фото © LIFE
Уголовное дело об убийстве политолога и журналиста Дарьи Дугиной в Подмосковье будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета РФ. Соответствующее распоряжение дал глава СК России Александр Бастрыкин.
"Председатель Следственного комитета России дал указание передать уголовное дело об убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ) для дальнейшего оперативного, всестороннего и объективного расследования в производство Главного следственного управления СК России", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, сегодня ночью стало известно, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Позже выяснилось, что в машине была 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам общественный деятель вскоре после ЧП прибыл на место трагедии. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Следствие прорабатывает различные версии. Есть предположения, что целью преступников была не Дарья, а её отец.