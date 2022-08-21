Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Дугиной в центральный аппарат СК РФ

Уголовное дело об убийстве политолога и журналиста Дарьи Дугиной в Подмосковье будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета РФ. Соответствующее распоряжение дал глава СК России Александр Бастрыкин.

"Председатель Следственного комитета России дал указание передать уголовное дело об убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ) для дальнейшего оперативного, всестороннего и объективного расследования в производство Главного следственного управления СК России", — сообщили в пресс-службе ведомства.