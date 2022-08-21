Дугин прибыл на место взрыва автомобиля, в котором погибла его дочь

Философ Александр Дугин прибыл на место ЧП в Подмосковье, где взорвался автомобиль. Судя по появившимся в Сети кадрам, безутешный мужчина находится в шоке и не может поверить в случившееся. В отчаянии он схватился за голову.

Александр Дугин на месте ЧП. Видео © t.me / ru_FTP

По всей видимости, во взорванной машине, как и предполагалось ранее, находилась дочь Дугина Дарья. По некоторым данным, там должен был находиться сам Дугин, однако на машине поехала его дочь, а сам он находился в другом автомобиле.