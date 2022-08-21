НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 августа, 22:49

Дугин прибыл на место взрыва автомобиля, в котором погибла его дочь

Философ Александр Дугин прибыл на место ЧП в Подмосковье, где взорвался автомобиль. Судя по появившимся в Сети кадрам, безутешный мужчина находится в шоке и не может поверить в случившееся. В отчаянии он схватился за голову.

Александр Дугин на месте ЧП. Видео © t.me / ru_FTP

По всей видимости, во взорванной машине, как и предполагалось ранее, находилась дочь Дугина Дарья. По некоторым данным, там должен был находиться сам Дугин, однако на машине поехала его дочь, а сам он находился в другом автомобиле.

Целью убийц Дарьи Дугиной мог быть её отец

Целью убийц Дарьи Дугиной мог быть её отец

Лайф ранее сообщал, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно горящий автомобиль. Вероятно, машина взорвалась прямо во время движения.

Политтехнолог Марина Юденич высказалась о гибели дочери философа Дугина

Политтехнолог Марина Юденич высказалась о гибели дочери философа Дугина

Обложка ©

t.me / ru_FTP

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров